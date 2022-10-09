О погоде в Пскове на 10 октября рассказали синоптики
Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют синоптики в Псковской области 10 октября, сообщает псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/сек. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, днем: +9…+14. Атмосферное давление будет выше нормы
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
09 октября 2022
Проезд по Крымскому мосту будет запрещен для грузовых автомобилей