Тело мужчины обнаружено в озере
В Себежском районе в деревне Чернея в озере Себежское в ходе проведения поисково-водолазных работ обнаружено тело 39-летнего мужчины.
Водолазной службой областной службы спасения было извлечено тело мужчины и передано следственно-оперативной группе.
На месте работают сотрудники полиции и СУ СК по Псковской области, водолазная служба ПСО Великие Луки.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
08 октября 2022
Пьяный водитель сбил пешехода и вмял его в мусорные баки
08 октября 2022
Бесплатно вернуться в Москву могут пассажиры поезда Москва – Симферополь