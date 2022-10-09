Александр Котов: В основе труда аграриев – преданность делу и любовь к земле

17:18, 09 октября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских аграриев с профессиональным праздником, , сообщили ПАИ в пресс-службе парламента.

«Уважаемые труженики села, ветераны и работники агропромышленного комплекса и Псковской области!

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот профессиональный праздник объединяет огромное число истинных тружеников, которые каждый день работают для того, чтобы накормить людей и обеспечить продовольственную безопасность нашей страны», – написал парламентарий.

Отдельно Александр Котов отметил важность современного сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности как высокотехнологичного и динамично развивающегося сектора экономики.

«За последние годы мы привыкли к рекордным показателям псковских аграриев. Непростая внешнеполитическая обстановка, ситуация в экономике оказались испытанием для всей отрасли. В то же время новые условия – это вызов, на который, наши аграрии при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления, уверен, ответят новыми успехами, придав импульс развитию сельских территорий.

Спасибо за ваш нелёгкий, но очень важный труд. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – поздравил политик.