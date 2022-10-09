В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 126 людей
91 человек заразился коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Такие данные сообщаются в официальном Telegram-канале региона.
За весь период пандемии – 124 173. Выздоровели 121 206 пациентов, в том числе 126 избавились от новой инфекции за минувшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков –40513/37
Великие Луки –18143/2
Бежаницкий район –1585/3
Великолукский район –2840/1
Гдовский район –2216/0
Дедовичский район –3058/3
Дновский район –998/15
Красногородский район –1118/1
Куньинский район –1047/0
Локнянский район –1194/2
Невельский район –5591/5
Новоржевский район –1337/2
Новосокольнический район –3291/4
Опочецкий район –3799/5
Островский район –6058/0
Палкинский район –1254/0
Печорский район –2920/0
Плюсский район –1947/0
Порховский район –4506/0
Псковский район –9652/3
Пустошкинский район –1561/5
Пушкиногорский район –1768/0
Пыталовский район –1908/2
Себежский район –2979/1
Струго-Красненский район –2099/0
Усвятский район –745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46
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