В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 126 людей

17:32, 09 октября 2022, ПАИ

91 человек заразился коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Такие данные сообщаются в официальном Telegram-канале региона.

За весь период пандемии – 124 173. Выздоровели 121 206 пациентов, в том числе 126 избавились от новой инфекции за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков –40513/37

Великие Луки –18143/2

Бежаницкий район –1585/3

Великолукский район –2840/1

Гдовский район –2216/0

Дедовичский район –3058/3

Дновский район –998/15

Красногородский район –1118/1

Куньинский район –1047/0

Локнянский район –1194/2

Невельский район –5591/5

Новоржевский район –1337/2

Новосокольнический район –3291/4

Опочецкий район –3799/5

Островский район –6058/0

Палкинский район –1254/0

Печорский район –2920/0

Плюсский район –1947/0

Порховский район –4506/0

Псковский район –9652/3

Пустошкинский район –1561/5

Пушкиногорский район –1768/0

Пыталовский район –1908/2

Себежский район –2979/1

Струго-Красненский район –2099/0

Усвятский район –745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46