Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 126 людей

91 человек заразился коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Такие данные сообщаются в официальном Telegram-канале региона. 

За весь период пандемии – 124 173. Выздоровели 121 206 пациентов, в том числе 126 избавились от новой инфекции за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков –40513/37
Великие Луки –18143/2
Бежаницкий район –1585/3
Великолукский район –2840/1
Гдовский район –2216/0
Дедовичский район –3058/3
Дновский район –998/15
Красногородский район –1118/1
Куньинский район –1047/0
Локнянский район –1194/2
Невельский район –5591/5
Новоржевский район –1337/2
Новосокольнический район –3291/4
Опочецкий район –3799/5
Островский район –6058/0
Палкинский район –1254/0
Печорский район –2920/0
Плюсский район –1947/0
Порховский район –4506/0
Псковский район –9652/3
Пустошкинский район –1561/5
Пушкиногорский район –1768/0
Пыталовский район –1908/2
Себежский район –2979/1
Струго-Красненский район –2099/0
Усвятский район –745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 октября 2022

XXVIII чемпионат по брейн-рингу проходит в Пскове
09 октября 2022

В Псковской области от COVID-19 вылечились ещё 126 людей
09 октября 2022

Более 600 пассажиров и 100 машин переправили через Керченский пролив за сутки
09 октября 2022

О погоде в Пскове на 10 октября рассказали синоптики
09 октября 2022

Откуда в городе появилась лиса, выяснили псковичи
09 октября 2022

Проезд по Крымскому мосту будет запрещен для грузовых автомобилей

09 октября 2022

ВИДЕО Более 300 лисичек нашла женщина в псковском лесу
09 октября 2022

Псковичей приглашают на кастинг в сериал

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...