XXVIII Чемпионат по брейн-рингу проходит в Пскове

17:43, 09 октября 2022, ПАИ

XXVIII Чемпионат города Пскова по брейн-рингу «ASTRA VIDEO» проходит в КСК «Супер» сегодня, 9 октября. Сообщает телеграм-канал администрации Псковской области.

В интеллектуальных соревнованиях принимают участие учащиеся 7 школ и студенты двух вузов Псковского филиала Академии ФСИН России и Псковского государственного университета.

Чемпионат проводится в рамках реализации молодежной политики в городе Пскове в целях стимулирования интеллектуально-культурной деятельности и интеллектуального развития молодежи: расширения кругозора, коммуникабельности, умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор, повышения культурного уровня и творческой активности молодежи.