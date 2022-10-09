XXVIII Чемпионат по брейн-рингу проходит в Пскове
XXVIII Чемпионат города Пскова по брейн-рингу «ASTRA VIDEO» проходит в КСК «Супер» сегодня, 9 октября. Сообщает телеграм-канал администрации Псковской области.
В интеллектуальных соревнованиях принимают участие учащиеся 7 школ и студенты двух вузов Псковского филиала Академии ФСИН России и Псковского государственного университета.
Чемпионат проводится в рамках реализации молодежной политики в городе Пскове в целях стимулирования интеллектуально-культурной деятельности и интеллектуального развития молодежи: расширения кругозора, коммуникабельности, умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор, повышения культурного уровня и творческой активности молодежи.
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