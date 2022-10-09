В Пскове скончался журналист Андрей Виноградов
Как сообщили коллеги, в Пскове скончался фотограф, поэт, журналист Андрей Виноградов.
Андрей Виноградов был выпускником факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.
Автор сборников стихов «Солнечный день», «Серебряное счастье», «Золотое сечение»; серии фотоальбомов «Святыни Земли Псковской», «Лучший сувенир из Пскова», «Я люблю Псков»; путеводителя-фотоальбома «Псков и его знаменитые пригороды».
Соавтор фильма «Псков и его знаменитые пригороды. Путешествие через века», финалист Первого Всероссийского фестиваля туристического кино «Свидание с Россией».
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