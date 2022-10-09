Дети пострадали в результате ДТП в Пскове

18:08, 09 октября 2022, ПАИ

В Пскове на улице Яна Райнеса у дома №1 произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и Kia Rio.

В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Kia Rio, одной – 4 года, другой – 14 лет. Госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.