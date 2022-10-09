Дети пострадали в результате ДТП в Пскове
В Пскове на улице Яна Райнеса у дома №1 произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и Kia Rio.
В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Kia Rio, одной – 4 года, другой – 14 лет. Госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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