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Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с Днём тезоименитства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с Днём тезоименитства. Текст поздравления глава региона разместил в своём телеграм-канале.

"Поздравляю нашего дорогого Владыку Тихона с Днём тезоименитства!

Благодарю за подвижнические труды по приумножению духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, мудрые наставления и поддержку, за колоссальные усилия, которые он прикладывает для развития Псковской области", – написал губернатор.

В этом году при поддержке Владыки Тихона проект по благоустройству исторической части Печор вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По его идее и благодаря его усилиям в регионе появился уникальный памятник Александру Невскому в Самолве, а также состоялся молодежный историко-культурный форум «Истоки».

 

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