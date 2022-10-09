Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с Днём тезоименитства

18:24, 09 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с Днём тезоименитства. Текст поздравления глава региона разместил в своём телеграм-канале.

"Поздравляю нашего дорогого Владыку Тихона с Днём тезоименитства!

Благодарю за подвижнические труды по приумножению духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, мудрые наставления и поддержку, за колоссальные усилия, которые он прикладывает для развития Псковской области", – написал губернатор.

В этом году при поддержке Владыки Тихона проект по благоустройству исторической части Печор вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По его идее и благодаря его усилиям в регионе появился уникальный памятник Александру Невскому в Самолве, а также состоялся молодежный историко-культурный форум «Истоки».