В МФЦ Псковской области теперь доступен Сервис по Карте болельщика
Сервис по Карте болельщика теперь доступен в МФЦ, сообщает Александр Козловский в своем Telegram –канале.
Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. В России Карту оформили уже 275 тыс. человек. Для получения Карты болельщика сначала необходимо подать заявление на портале Госуслуг, после чего в личный кабинет придет приглашение посетить МФЦ для подтверждения личности.
К сервису подтверждения личности владельца Карты болельщика присоединились еще 10 регионов России. В том числе и Псковская область.
Заполнить заявление на получение Карты и найти полный список МФЦ можно на портале Госуслуг.
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В МФЦ Псковской области теперь доступен Сервис по Карте болельщика