В МФЦ Псковской области теперь доступен Сервис по Карте болельщика

19:05, 09 октября 2022, ПАИ

Сервис по Карте болельщика теперь доступен в МФЦ, сообщает Александр Козловский в своем Telegram –канале.

Карта болельщика – цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. В России Карту оформили уже 275 тыс. человек. Для получения Карты болельщика сначала необходимо подать заявление на портале Госуслуг, после чего в личный кабинет придет приглашение посетить МФЦ для подтверждения личности.

К сервису подтверждения личности владельца Карты болельщика присоединились еще 10 регионов России. В том числе и Псковская область.

Заполнить заявление на получение Карты и найти полный список МФЦ можно на портале Госуслуг.