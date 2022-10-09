Илон Маск: Вероятность ядерной войны растет стремительно

19:28, 09 октября 2022, ПАИ

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что вероятность ядерной войны в мире стремительно растет. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье на своей странице в «Твиттере».

«Вероятность ядерной войны растет стремительно», - отметил бизнесмен.

Ранее он написал в «Твиттере», что русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины и предпочитают Россию. 3 октября Маск изложил свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом может привести повторное проведение референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН. При этом предприниматель отметил, что Украина может стать нейтральной страной. Позже он написал, что «не верит в победу Украины», если Россия проведет мобилизацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выводы Маска о тяготении востока Украины к России констатацией реальности.