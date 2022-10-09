Снаряды ВСУ попали в монастырь в Курской области

20:15, 09 октября 2022, ПАИ

Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна», - сказано в сообщении.