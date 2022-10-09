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Общество

Белорусские ноутбуки появятся в продаже к концу года

Крупнейший в Белоруссии производитель потребительской электроники и бытовой техники - предприятие «Горизонт» - начнет в ноябре массовое производство ноутбуков. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

«Более 80 моделей мы готовы представить рынку. Серийное и массовое производство начнется в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программу первого уровня, они установлены будут на компьютерах», - сказал гендиректор. По его словам, предприятие также готовится к выпуску электронного блока, мини-компьютера, который крепится к мониторам. «Потому что наряду с ноутбуками у нас в процессе производства будут выпускаться и мониторы. Сегодня у нас больше 100 моделей мониторов, которые мы представим рынку в конце года», - сказал Предко.

Он отметил, что предприятие перестроило свою политику продаж и формирования производства и выпускает продукцию только под заказ. «У нас нет складов, мы производим большое количество изделий. Я бы даже сказал, мы вышли на уникальный объем. Так, мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров, раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц», - сказал гендиректор.

Он сообщил, что предприятие в условиях санкций поставляет продукцию в 18 стран. «Немножко сейчас изменилась конъюнктура. Например, раньше мы не поставляли в Монголию, сейчас у нас в Монголии рынок появился, в какой-то паузе Казахстан стоял, а сейчас мы туда начинаем [поставлять] и в Армению», - сказал гендиректор.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил найти возможность производить ноутбуки в Белоруссии.

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