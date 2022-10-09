В Пыталово проведена уборка захоронений

21:24, 09 октября 2022, ПАИ

В Пыталово специалисты Молодёжного центра совместно со студентами Пыталовского филиала «Островского многопрофильного колледжа» и специалистом администрации сельского поселения «Утроинской волости» в рамках реализации проекта «Без срока давности» провели уборку братских захоронений на Баластнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Наша жизнь».

Целью акции является сохранение исторической правды о преступлениях нацистов в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Показать через эту призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.

На холме Баластницы произошёл расстрел местных жителей еврейской национальности. Около 200 человек, вне зависимости от пола и возраста, были зверски убиты и похоронены. Позднее, из рассказов местных жителей, было пригнано ещё два эшелона граждан еврейской национальности. В некоторых источниках можно найти цифры в почти две тысячи человек, которые также погибли от пуль фашистов.

В настоящее время на верху холма находятся еврейское кладбище и памятник «Вечная память безвинным жертвам фашизма».

После уборки присутствующие возложили цветы.

Также провели уборку захоронений офицеров 6-й железнодорожной бригады подполковника Штафетова и майора Щеглакова, а также участнику Великой Отечественной войны капитану Советкой Армии Говорову в рамках реализации проекта «Без срока давности».