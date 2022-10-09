В Пскове не исключают видимость запуска ракеты с космодрома Плесецк

22:57, 09 октября 2022, ПАИ

Завтра утром ожидается запуск с космодрома Плесецк, который будет виден на большей части России. Об этом сообщает группа «Вконтакте» «АстроПсков».



10 октября в 05:52 по Москвоскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская обл.) планируется запуск ракеты "Союз-2-1Б" со спутником "Глонасс-К №17Л". Угол наклона орбиты спутника составит 65°, так что траектория полета ракеты после старта будет направлена на ю-в направлении и в результате ракета пролетит над территорией России от Архангельской до Забайкальского края, а районы падения первой ступени окажутся в рес. Коми: «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (на границе Княжпогостского и Корткеросского районов). Вторая ступень упадет в Ханты-Мансийском автономном округе.



На С-З и в центральных районах Европейской части России в момент старта Солнце еще не взойдет, что создаст благоприятные условия для наблюдений атмосферных явлений связанных с запуском, в том числе и образование яркой "медузы" - свечение реактивных газов, подсвеченных Солнцем. С высокой вероятностью "медуза" будет видна в Москве, Ярославле, Твери, Н.Новгороде, Казани, Владимире, Иванове и других городах. Пролетать ракета будет над северной частью горизонта.

В Санкт-Петербурге не исключают видимость в Северо-Восточном или Восточном направлении, в Пскове вероятность еще меньше, но не нулевая.