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Убирать ульи советует сегодня народный календарь

Савватий Пчельник наступил по народному календарю сегодня, 10 октября. Как пишет calend.ru, в этот день отмечается память Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь.

На Савватия заканчивались Пчелиные девятины – девять дней, в течение которых нужно подготовить пчёл к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Дело в том, что пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети.

У русского народа существовало множество поговорок и пословиц о пчёлах и их главном продукте – мёде. Среди них такие: «Яблоньку за яблочки любят, пчелку – за мёд»; «Бортник горек, да мёд его сладок»; «Масло сластно, а мёд лучше»; «С мёдом и ошеметок съешь». Упоминали мёд и в шутках: «Наша невестка всё трескает: мёд и тот жрёт». Верили, что на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в тёплые края. Про неё говорили: «Не девка, не вдова, не мужняя жена. Детей водит и людей питает».

Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что всё сделанное сегодня не пойдёт на пользу.

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