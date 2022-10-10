Более четверти россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам

07:37, 10 октября 2022, ПАИ

Романтические чувства к своим коллегам испытывали более четверти россиян - 28%. При этом только у 8% служебный роман закончился браком. Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение ТАСС результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Почти треть россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам - 28%. В 11% случаев это не привело к отношениям, но 8% закончились браком. Еще 5% не решились рассказать о своих чувствах коллеге, а 4% признались, что какое-то время находились в отношениях с коллегой», - говорится в материалах исследования.

Женщины чаще, чем мужчины, говорят, что никогда не испытывали романтических чувств к коллегам - 69% против 52%. При этом мужчины в два раза чаще отмечают, что их чувства, возникшие на работе, не привели к реальным отношениям.

За последние десять лет количество тех, кто уверен, что служебный роман может стать началом серьезных отношений, увеличилось. В 2012 году так считали 37% россиян, а сейчас - 50%. Больше стало и убежденных в том, что после окончания отношений коллеги могут продолжать работать вместе эффективно: в 2012 году этот тезис поддержали 36%, в 2022 - 48%.

Как показал опрос ВЦИОМ, на отношение к служебным романам влияет размер населенного пункта - респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга чаще жителей сел считают возможным построить серьезные отношения с коллегой: 62% против 43%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в формате телефонного интервью 10 сентября 2022 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2012 году опросы проводились методом поквартирных face-to-face интервью (проект «Экспресс»), объем выборки составлял 1 600 респондентов.