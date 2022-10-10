Названо самое безопасное место в автомобиле

07:58, 10 октября 2022, ПАИ

Пострадать в случае ДТП меньше всего рискует тот пассажир, который находится на «капитанском месте», считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он рассказал, где расположено это сиденье.

Он отметил, что дорожно-транспортные происшествия с самыми серьезными последствиями чаще всего происходят при неудачных попытках обгона. Если водитель перестроился на встречную полосу и не успевает вовремя вернуться в свой ряд, то пострадать может в первую очередь левая часть автомобиля.

«Садиться следует на заднее сиденье справа, это капитанское место. Речь тут не только про комфорт, потому что так удобнее выходить из машины в сторону тротуара, но и про безопасность. Можно вспомнить, как раньше в Великобритании возили королеву: она сидела на заднем сиденье по диагонали от водителя. Там левостороннее движение, поэтому она сидела слева, а у нас, наоборот, надо справа сидеть. Это место считается более безопасным, потому что обычно самые серьезные аварии происходят, когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться. Чаще всего в таких авариях самые серьезные повреждения автомобиля приходятся на сторону водителя», – объяснил Антон Шапарин.

Однако правое заднее сиденье можно считать самым безопасным местом в автомобиле с одной оговоркой, продолжил эксперт.

«Ключевая история в том, что пассажир даже на заднем сиденье должен быть пристегнут. Если он не воспользовался ремнем безопасности, то под действием законов физики, от которых никому не убежать, при резкой остановке (из-за аварии. – Ред.) человек полетит вперед. Он вполне может с заднего ряда врезаться в сиденье перед собой или даже долететь до лобового стекла и встретиться с ним. Нужно дать системам активной и пассивной безопасности автомобиля сработать так, как задумано инженерами. Для этого нужно пристегнуться», – подчеркнул Антон Шапарин.