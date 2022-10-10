Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области

08:16, 10 октября 2022, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 10 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Возможно увеличение ДТП на дорогах.

Ранее МЧС напоминало, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.