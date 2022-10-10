Психиатр рассказал об имитации болезни мобилизованными для отсрочки

08:37, 10 октября 2022, ПАИ

Молодые люди иногда пытаются имитировать психическое заболевание, чтобы получить отсрочку от мобилизации, рассказал в интервью «Известиям» 10 октября завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

По его словам, распознать симуляцию не составляет большого труда для любого врача-психиатра. Симулировать психическое заболевание крайне сложно, недостаточно просто узнать основные симптомы, посмотреть инструкцию в интернете и быть хорошим актером, считает он.

Чтобы получить диагноз по направлению военкомата, нужно пройти военно-психиатрическую экспертизу. Она проводится стационарно, таких пациентов очень тщательно обследуют в течение нескольких дней. За ними наблюдают врачи, медперсонал — смотрят за их поведением, за их реакциями. Всё это в комплексе в конечном итоге рассматривается комиссией.

«Если кому-то удалось симулировать психическое заболевание — то есть он считает, что ему удалось симулировать психическое заболевание, — как правило, при тщательном опросе мы выясняем, что действительно это психическое заболевание у человека есть, просто он считает, что он здоров и симулянт», — пояснил Шмилович.

Он рассказал, что в начале 1980-х решили спустя пять-десять лет после военно-психиатрической экспертизы посмотреть катамнез (вся медицинская информация о пациенте. — Ред.) призывников, которые избегали службы в армии по психическому заболеванию. Больше половины из них оказались постоянными пациентами психиатров именно в связи с тем, что они страдали заболеванием, которое, как им казалось, они изображали.

«Не рекомендую я этим увлекаться — небезопасно, рискованно для здоровья», — отметил врач.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.