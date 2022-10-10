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Общество

Володин высказался об отъезде граждан из России

Фото: ТАСС. Антон Новодережкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что люди, которые в последнее время покинули Россию, совершили предательство по отношению к своей стране и в будущем придут к осознанию своей ошибки, но будет поздно.

«Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок – предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть», – написал он в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин считает, что больше внимания надо уделять тем, кто приехал или воссоединился с Россией, кто «считает её своим домом». Более восьми миллионов жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области стали гражданами России, отметил политик.

«Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», – подчеркнул Вячеслав Володин.

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