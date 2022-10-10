Псковичи в последние семь месяцев стали больше экономить

09:12, 10 октября 2022, ПАИ

Число сторонников стратегии «тратить больше» с марта в Пскове снизилось более чем на треть, сообщает сервис SuperJob.

Рассказывая о личной финансовой стратегии, 44% псковичей признались, что с начала СВО стараются больше экономить, 9%, наоборот, — больше тратить. 30% жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию.

Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет (15%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить.



По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 14% — семь месяцев назад, 9% — сейчас.