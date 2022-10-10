Детскую площадку в Великих Луках завалили мусором

10:10, 10 октября 2022, ПАИ

Гору мусора обнаружили на детской площадке в Великих Луках. Фотографией беспорядка поделился подписчик группы «Подслушано Великие Луки × Чёрный список × ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте».

«Детская площадка на Энгельса… гуляйте, детки, наслаждайтесь!» - написал автор снимка.

«Гуляйте, наслаждайтесь.... Перенимайте пример со взрослых свинот», - добавил участник группы.

При этом в комментариях также отмечают, что раскидать мусор могли не люди, а бродячие собаки или чайки.