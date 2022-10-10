Личный состав колонии в Себежском районе подняли по учебной тревоге

09:37, 10 октября 2022, ПАИ

Учения по ликвидации массовых беспорядков состоялись в исправительной колонии № 6 в Сосновом Бору Себежского района, сообщили в УФСИН России по Псковской области.

По легенде учений, группа лиц спровоцировала массовое неповиновение с требованием освободить одного из осужденных из помещения камерного типа. Осужденные начали драку, к ним стали присоединяться другие. Групповые неповиновения переросли в массовые беспорядки. При попытке урегулировать ситуацию преступники стали выдвигать невыполнимые требования. Переговоры успехом не увенчались. Сразу после поступления сообщения о происшествии весь личный состав ИК, а также аппарата управления и подведомственных учреждений УФСИН был поднят по тревоге.

По указанию руководителя оперативного штаба, начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова к месту происшествия выдвинулся сводный отряд. В результате слаженных действий сотрудников осужденные были обезврежены, противоправные действия ликвидированы.

«Подобные учения в первую очередь обучают личный состав действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, позволяют обеспечить повышение профессионального мастерства сотрудников. Поставленные задачи тактико- специального учения выполнены в полном объеме, действия участников были скоординированными и слаженными», - подвел итоги начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, положительно оценив работу сотрудников УФСИН и взаимодействующих органов.