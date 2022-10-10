«Зуб дьявола» нашли в псковском лесу

09:47, 10 октября 2022, ПАИ

Гриб с кровавыми каплями обнаружили в псковском лесу. Фотографией необычной находки поделилась подписчица группы «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые встретила такой гриб. Кровавый зуб. Зрелище не из приятных», - подписала снимок автор.

В комментариях поделились ещё одной фотогоафией гриба, отметив, что это «и красиво, и жутко» одновеременно.

Кровавый зуб — это ядовитый гриб, научное название Hydnellum peckii (Гинделлум пека). Выглядит он как белая подушка неправильной формы с кроваво-красными каплями. Некоторые называют его «зуб дьявола» или «клубника со сливками». Его высота сосатвляет 2-3 сантиметра, а диаметр шляпки — 5–10.