Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Зуб дьявола» нашли в псковском лесу

Фото: «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Гриб с кровавыми каплями обнаружили в псковском лесу. Фотографией необычной находки поделилась подписчица группы «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые встретила такой гриб. Кровавый зуб. Зрелище не из приятных», - подписала снимок автор.

В комментариях поделились ещё одной фотогоафией гриба, отметив, что это «и красиво, и жутко» одновеременно.

Фото: «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Кровавый зуб — это ядовитый гриб, научное название Hydnellum peckii (Гинделлум пека). Выглядит он как белая подушка неправильной формы с кроваво-красными каплями. Некоторые называют его «зуб дьявола» или «клубника со сливками». Его высота сосатвляет 2-3 сантиметра, а диаметр шляпки — 5–10.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 октября 2022

«Зуб дьявола» нашли в псковском лесу
10 октября 2022

Личный состав колонии в Себежском районе подняли по учебной тревоге
10 октября 2022

Володин высказался об отъезде граждан из России

10 октября 2022

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области
10 октября 2022

Названо самое безопасное место в автомобиле
10 октября 2022

Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России
10 октября 2022

Убирать ульи советует сегодня народный календарь
09 октября 2022

Студент ВЛГАФК стал чемпионом на соревнованиях по ММА

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...