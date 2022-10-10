Юрист объяснила, как мобилизованные будут платить по кредитам

10:13, 10 октября 2022, ПАИ

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Закон о праве на кредитные каникулы для мобилизованных позволяет им вносить платежи по возможности, при этом никакие пени за просрочку начислять не будут. В случае смерти или тяжёлой инвалидности в ходе военных действий долг спишут, рассказала руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко.

«Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года). Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней», — отметила Любовь Боженко.

Для их получения заёмщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года. Если он находился в медучреждении с заболеванием или ранением, которые получил в ходе СВО, льготный период продлевают. В случае его гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи, уточняет агентство «Прайм» со ссылкой на слова специалиста.

Отмечается, что пени по просроченным платежам не начисляют, но можно вносить посильные платежи.

«В этом случае необходимо заранее побеспокоиться о перечислении кредитных платежей из денежного довольствия военнослужащего. Эти средства могут аккумулироваться на лицевом счёте гражданина, которому заранее следует дать распоряжение банку, в котором открыт данный счёт, о безакцептном списании долга по кредиту», — подчеркнула эксперт.