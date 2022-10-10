Космическую «медузу» от запуска ракеты с Плесецка запечатлели в Петербурге

10:03, 10 октября 2022, ПАИ

Космическую «медузу» от запуска ракеты «Союз-2-1Б» с Плесецка сфотографировали в Санкт-Петербурге.

«Ходили охотиться на «медузу» от запуска «Союза» с Плесецка, но она очень низко шла. Ну очень низко! Достался кусочек ее купола, но саму ракету не видели», - рассказала автор снимка Виктория Тимофеева. Фотография сделана в 5:54.

10 октября в 5:52 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты «Союз-2-1Б» со спутником «Глонасс-К №17Л». Как сообщалось ранее, угол наклона орбиты спутника составит 65°, так что траектория полета ракеты после старта будет направлена на юго-восток, в результате ракета пролетит над территорией России от Архангельской области до Забайкальского края.

Космические «медузы» — связанный с запуском космических ракет атмосферный феномен. Объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, частично рассеявшихся в атмосфере в период перед рассветом или после заката. Наблюдение возможно в период, когда Солнце ещё/уже не освещает поверхность Земли, но его лучи попадают на конденсационный след от ракеты, расположенный на большой высоте.