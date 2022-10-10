Новые дорожные знаки демонтировали на Запсковье

10:28, 10 октября 2022, ПАИ

Новые знаки на пересечении улиц Кузнецкой, Индустриальной, Ипподромной и Аллейного переулка демонтировали в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Решение установить их приняла межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения, но, пока не завершится реконструкция Троицкого моста, вносить изменения в схему движения на этом участке дороги неразумно, пояснил Борис Елкин.

«В целом же решение правильное. Левый поворот через две полосы встречного движения – крайне опасный маневр. В доказательство тому – частые аварии на этом перекрестке. Поэтому в целях безопасности схема дорожного движения здесь будет изменена. Это произойдет, как только откроется движение по Троицкому мосту», - сказал глава администрации города.