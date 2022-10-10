Кошке мобилизованного псковича нашли новый дом
Кошке мобилизованного псковича нашли нового хозяина. Животное приютила жительница города, рассказал корреспонденту Псковского агентства информации призывник.
«Всё хорошо. Кошечка в добрых руках», - отметил он.
Ранее сообщалось, что получивший повестку мужчина просил забрать кошку, которую недавно подобрал возле места работы.
Напомним, что мобилизованные псковичи могут отдать своих питомцев в приюты, с их списком можно ознакомиться здесь.
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