Кошке мобилизованного псковича нашли новый дом

10:34, 10 октября 2022, ПАИ

Кошке мобилизованного псковича нашли нового хозяина. Животное приютила жительница города, рассказал корреспонденту Псковского агентства информации призывник.

«Всё хорошо. Кошечка в добрых руках», - отметил он.

Ранее сообщалось, что получивший повестку мужчина просил забрать кошку, которую недавно подобрал возле места работы.

Напомним, что мобилизованные псковичи могут отдать своих питомцев в приюты, с их списком можно ознакомиться здесь.