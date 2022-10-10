Полмиллиона рублей алиментов выплатил пскович после ареста автомобиля

10:41, 10 октября 2022, ПАИ

Задолженность по алиментам почти на полмиллиона рублей выплатил житель Псковской области после вмешательства приставов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП, мужчина задолжал по алиментным платежам на содержание несовершеннолетнего ребенка более 450 тысяч рублей.

Приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля мужчины.

«Обращено взыскание на расчетные счета должника, вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Также вынесено постановление об ограничении специального права. После применения комплекса мер должник продолжил уклоняться от уплаты алиментов на своего ребёнка», - уточнили в ведомстве.

Тогда судебным приставом был произведён арест автомобиля ВАЗ-21140 на общую сумму 150 тысяч рублей. И только после этого должник погасил задолженность в полном объеме.