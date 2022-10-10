Центр помощи мобилизованным и их семьям откроется сегодня в Пскове

10:53, 10 октября 2022, ПАИ

Центр помощи семьям мобилизованных и самим мобилизованным откроется в Пскове сегодня, 10 октября. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» сообщила депутат Псковской гордумы, руководитель Регионального ресурсного центра Олеся Михачёва.

«Мы теперь помогаем мобилизованным и их семьям. Помощь психологическая, юридическая и любая другая, начиная с того, чтобы помочь спустить коляску, заканчивая вопросами с кредитами», - рассказала гость эфира и добавила, что все обращения будут сопровождаться от и до.

Центр располагается на улице Конной, 2 в Пскове.

Алеся Михачёва добавила, что за помощью могут обратиться не только жители Пскова, но и районов, где тоже есть волонтеры.

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