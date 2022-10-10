Музыкальный марафон «Зажигай» прошел в Себеже

11:08, 10 октября 2022, ПАИ

Молодёжный музыкальный марафон «Зажигай» состоялся в Доме культуры города Себежа 6 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как рассказала руководитель специальности «музыкальное искусство эстрады» Ирина Галковская, это уже десятая гастрольная поездка солистов по районным центрам Псковской области. Программу «Зажигай» уже увидели в ДК, культурных центрах, в ДМШ и ДШИ Палкино, Родины, Пыталово, Писковичей, Острова, Локни, Великих Лук, Невеля, Дно. Зрителями концертов стали более двух тысяч учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов ссузов Псковской области.

«Поездка в Себеж стала для нас незабываемой. Хочется отметить по-особенному тёплый приём зрителей, а ведь именно эта поддержка очень важна для начинающих артистов», — отметила Ирина Галковская.

Студенты и педагоги посетили также краеведческий музей Себежа, совершили экскурсию по городу, побывали в Себежской ДШИ на занятии эстрадного вокала в классе Натальи Федотовой. «Такая насыщенная программа необыкновенно ценна: она одновременно является культурно-просветительской, профориентационной и познавательной», — говорится в сообщении.