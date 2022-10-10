Псковичей призвали быть осторожными во время осеннего гона у лосей

11:04, 10 октября 2022, ПАИ

Псковских водителей предупредили об опасности встречи с лосем во время осеннего гона.

«В сентябре-октябре водителям в Псковской области надо быть особенно внимательными - у лосей гон, и велика вероятность встретиться с самцом весом до 500 кг», - рассказал в эфире программы «Псковский телеграм Online» председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Добавим, что в Псковской области время от времени случаются дорожные аварии с участием лосей. Последнее смертельное ДТП произошло 20 сентября на Ваулиногорском шоссе в Псковском районе. Тогда в результате столкновения легкового автомобиля с лосем погиб человек.