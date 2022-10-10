Около 50 природных пожаров потушили в Псковской области

11:10, 10 октября 2022, ПАИ

Пожароопасный сезон закончился в Псковской области, рассказал в эфире программы «Псковский телеграм Online» председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

По его словам, за прошедший сезон, который завершился в регионе 3 октября, было зафиксировано 48 природных пожаров на общей площади 47,5 га.

«Это существенно меньше, чем в прошлом году (было 70 га). Один из пожаров стал очень медийным, он произошел буквально в 500 метрах от границы РФ и Белоруссии», - отметил Виктор Мусатов.