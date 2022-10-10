Как не сойти с ума на фоне стресса, обсуждают в медиацентре ПАИ

14:03, 10 октября 2022, ПАИ

Пресс-конференция «Как не сойти с ума на фоне стресса», приуроченная к Дню психического здоровья, проходит сегодня в медиацентре Псковского агентства информации.

Как помочь себе в стрессовой ситуации? Какие симптомы говорят, что надо обратиться к врачу?

Об этом расскажут психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева и врач-психиатр, заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова.