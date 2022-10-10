Как не сойти с ума на фоне стресса, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция «Как не сойти с ума на фоне стресса», приуроченная к Дню психического здоровья, проходит сегодня в медиацентре Псковского агентства информации.
Как помочь себе в стрессовой ситуации? Какие симптомы говорят, что надо обратиться к врачу?
Об этом расскажут психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева и врач-психиатр, заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова.
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