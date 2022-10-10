Необычные находки сделали в Пскове при расчистке русла Великой

11:23, 10 октября 2022, ПАИ

О необычных находках при расчистке русла реки Великой рассказал в эфире программы «Псковский телеграм Online» председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Он уточнил, что проект по расчистке русла реки Великой разделен на два этапа. Первый этап завершился в 2021 году, с 2022 по 2023 год - второй этап. «Сейчас идут дноуглубительные работы ниже моста Александра Невского. Порядка 100 тысяч кубометров донных отложений будут изъяты в общей сложности. У моста во время этих работ чего только ни находили - и лодки, и велосипеды, и детские санки», - рассказал Виктор Мусатов.

Что касается реки Псковы, то там завершены проектные работы для проведения расчистки, добавил гость студии.

«Сейчас ведется приемка проектных работ. Работы от церкви в Любятово до Финского парка начнутся в следующем году, то же касается Чудского озера. Там будут и дноуглубительные работы, и работы по расчистке от растительности», - заключил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.