ПАИ заняло второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

12:29, 10 октября 2022, ПАИ

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По итогам недели с 3 по 9 октября Псковское агентство информации находится на втором месте рейтинга по количеству цитат. За неделю ПАИ процитировали 20 раз. Такие данные представила компания «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

ПАИ цитировали СМИ из Москвы, Ярославля и районных центров Псковской области.

На первом месте - местная лента новостей из холдинга «Гражданская пресса» (21 цитата), на третьем - телеканал «Первый Псковский» (15 цитат).

По индексу цитируемости уже традиционно лидирует телеканал «Первый Псковский», второе место у местной ленты новостей, на третьем - luki.ru, ПАИ - на четвертом месте.