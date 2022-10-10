Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПАИ заняло второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

По итогам недели с 3 по 9 октября Псковское агентство информации находится на втором месте рейтинга по количеству цитат. За неделю ПАИ процитировали 20 раз. Такие данные представила компания «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

ПАИ цитировали СМИ из Москвы, Ярославля и районных центров Псковской области.

На первом месте - местная лента новостей из холдинга «Гражданская пресса» (21 цитата), на третьем - телеканал «Первый Псковский» (15 цитат).

По индексу цитируемости уже традиционно лидирует телеканал «Первый Псковский», второе место у местной ленты новостей, на третьем - luki.ru, ПАИ - на четвертом месте. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 октября 2022

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать на Запад
10 октября 2022

Центр помощи семьям мобилизованных открылся в Пскове
10 октября 2022

Сервис СберЧаевые: для кого предназначен и как им пользоваться
10 октября 2022

«Грибные рекорды» продолжают устанавливать псковичи
10 октября 2022

До +13 градусов и южный ветер прогнозируют псковские синоптики 11 октября
10 октября 2022

Путин оценил частичную мобилизацию словами «бестолковщины достаточно»
10 октября 2022

ПАИ заняло второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона
10 октября 2022

Вопрос об изменении схемы движения на Поземского рассмотрят в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...