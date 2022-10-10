Крупная гадюка испугала грибников в гдовском лесу
Крупную гадюку нашли грибники в гдовском лесу. Фотографией поделилась подписчица группы «ГДОВ ЛАЙФ» в соцсети «ВКонтакте».
«После этого сегодня сбежали из леса», - рассказала участница группы.
Снимок другой змеи, ужа, опубликовала еще одна любительница тихой охоты.
«Всё желание собирать грибы пропало», - подписала снимок женщина.
«Чего ж им не спится-то», - прокомментировал участник сообщества.
В сентябре-октябре змеи забираются в норы на глубину до двух метров и засыпают до марта-апреля. Однако, по народным приметам, они не впадают в спячку долгое время, если осень выдалась тёплой.
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