Огонь, вода и медные трубы псковского музея: Светлана Мельникова в эфире «7 НЕБА»

13:09, 10 октября 2022, ПАИ

Гостем программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО» в понедельник, 10 октября, станет генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. В прямой эфир она выйдет в 14:00.

Год работы в Псковской области: какие изменения произошли в работе музея-заповедника? Новые кадры - кто и на какие направления? Кремлевские мечтатели - какая работа проведена в Псковском кремле и башнях? На показ: как строится выставочная деятельность в музее? Огонь, вода и медные трубы - какие напасти еще пережил музей-заповедник за год и как с ними справился? Об этом с руководителем федерального музея поговорят ведущие Александр Машкарин и Лариса Малкова.