Началась программа «Первый на седьмом» с директором псковского музея

14:07, 10 октября 2022, ПАИ

На радиостанции «7 НЕБО» началась программа «Первый на седьмом». Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Год работы в Псковской области: какие изменения произошли в работе музея-заповедника? Новые кадры - кто и на какие направления? Кремлевские мечтатели - какая работа проведена в Псковском кремле и башнях? На показ: как строится выставочная деятельность в музее? Огонь, вода и медные трубы - какие напасти еще пережил музей-заповедник за год и как с ними справился? Об этом с руководителем федерального музея поговорят ведущие Александр Машкарин и Лариса Малкова.