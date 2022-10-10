Государственный медиахолдинг Псковской области расширил свои границы

12:10, 10 октября 2022, ПАИ

Государственный медиахолдинг Псковской области расширяет свое присутствие в Великих Луках. В понедельник, 10 октября, в состав АНО «Издательский дом «Медиацентр 60» вошли портал Luki-news.ru, радиостанции «Европа Плюс» и «Авторадио» в Великих Луках.

По словам директора регионального медиахолдинга Ирины Фёдоровой, в ближайшее время будет происходить донастройка редакционной политики медиа, вошедших в состав холдинга. Коллектив редакций великолукских СМИ в полном составе переходит на работу в «Медиацентр 60».

В состав государственного медиахолдинга Псковской области входят портал «Псковское агентство информации», телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО», «Серебряный дождь» и «Радио Дача» в Пскове, региональные редакции «Комсомолки» и «Аргументов и Фактов», газета «Псковская правда» и сайт издания, а также 26 муниципальных изданий региона. После вхождения в холдинг великолукского предприятия общее число СМИ, входящих в госмедиахолдинг, составило 38.