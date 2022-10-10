Латиноамериканцев осудили за незаконное пересечение границы в Псковской области

12:35, 10 октября 2022, ПАИ

Попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами из стран Латинской Америки без надлежащего разрешения, пресекли сотрудники УФСБ Псковской области совместно с пограничным управлением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Не имея при себе действительных российских виз, семь правонарушителей пытались пройти пешком по лесному массиву, в обход установленных пунктов пропуска, для пересечения границы Российской Федерации с Латвийской Республикой. Однако фигурантам не удалось осуществить свои преступные намерения, их задержали пограничники.

Приговором Себежского районного суда Псковской области лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 322 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.