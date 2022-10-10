Путин оценил частичную мобилизацию словами «бестолковщины достаточно»

12:32, 10 октября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре с губернаторами оценил ход частичной мобилизации. Его речь опубликована на официальном портале Кремля.

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, к сожалению, такое часто бывает и по другим направлениям. Но, если бы мы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго», - сказал он.

Владимир Путин поручил губернаторам, структурным подразделениям Минобороны, военкоматам внимательно проанализировать существующие проблемы и выдвинуть предложения по поводу обновления базы и современной организации этой работы в будущем.

«Это касается всех составляющих нашей военной организации. Все, что происходит, - это хороший повод для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию вооруженных сил в целом. Всё это, безусловно, будет учитываться при дальнейшем строительстве Вооружённых сил, при решении вопросов, связанных с повышением обороноспособности страны», - уточнил Владимир Путин.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.