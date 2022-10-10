Псковский завод включили в число предприятий с бесплатным посещением для туристов

12:29, 10 октября 2022, ПАИ

На сайте онлайн-путеводителя «Все — на завод!», запущенном по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Минпромторга России, появился раздел с бесплатными экскурсиями на российские промышленные предприятия. Пока в их числе девять маршрутов, в том числе по Великолукскому машиностроительному заводу ВЕЛМАШ, одному из самых крупных заводов Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области. Их количество планируется увеличить.

«Посещение предприятий разных отраслей — крупных заводов, современных агрохозяйств, ремесленных мастерских и гастрономических производств -значительно расширяет представление о мире, о технологиях, о научных достижениях и позволяет узнать о самых разных профессиях. Кроме того, там можно услышать вдохновляющие истории о становлении и развитии собственного дела, о многолетней работе, о карьерном взлете тех, для кого развитие производства стало действительно делом всей жизни. Важно, что сегодня российские предприятия делают возможность таких посещений доступным для каждого россиянина», — отметила руководитель программы центра развития региональной экономики и городской среды АСИ Ольга Шандуренко.

Все предприятия, собранные в разделе, — выпускники акселератора АСИ по промышленному туризму 2021 года. В ходе обучения они создали безопасные и интересные экскурсии, которые позволяют узнать больше о профессиях в промышленности. Качество этих турпродуктов подтверждено экспертами Агентства.

В рамках бесплатных экскурсий можно, к примеру, посетить один из ведущих российских производителей мобильной гидравлической грузоподъемной техники. Там производят манипуляторы для леса, лома, крюковые погрузчики и спецтехнику различного назначения.

Онлайн-путеводитель с промышленными экскурсиями «Все — на завод!» создан в июле этого года. За несколько месяцев им воспользовалось более 25 тыс. человек. Ресурс дает возможность не только прочитать об экскурсии и предприятии, но и записаться на посещение интересующего производства. Сейчас на площадке размещены 45 экскурсий на предприятия из 20 российских регионов.