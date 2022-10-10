На Псковском озере полиция задержала браконьера с поличным

12:54, 10 октября 2022, ПАИ

Житель Печорского района 1971 года рождения незаконно вылавливал рыбу с помощью сетей на Псковском озере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Стражам правопорядка удалось задержать браконьера с поличным. У него изъяли лодку с мотором, несколько сетей и выловленную рыбу. Незаконный улов составили более сотни экземпляров плотвы, около 200 окуней, а также судак, густера, щука и рыба других пород.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.