Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать на Запад

Фото: РИА Новости. Саид Царнаев

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне ударов по Украине посоветовал Владимиру Зеленскому «бежать, пока не прилетело, не оглядываясь, в сторону Запада».

«Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» - написал Рамзан Кадыров в понедельник в своем Telegram-канале.

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада», - сказал глава Чечни.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия, пишет РИА Новости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 октября 2022

Дизайн-проект нового корпуса ПсковГУ показала ректор вуза
10 октября 2022

Как не сойти с ума на фоне стресса, обсуждают в медиацентре ПАИ
10 октября 2022

Как псковичам не потерять деньги во время больничного, объяснила эксперт
10 октября 2022

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
10 октября 2022

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать на Запад
10 октября 2022

Центр помощи семьям мобилизованных открылся в Пскове
10 октября 2022

Сервис СберЧаевые: для кого предназначен и как им пользоваться
10 октября 2022

«Грибные рекорды» продолжают устанавливать псковичи

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...