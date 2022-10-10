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Происшествия

Путин обвинил Украину в попытке подрыва «Турецкого потока»

Украина попыталась устроить подрыв газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности России. 

«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», – сказал президент.

По его словам, вина Украины доказана объективными данными, в том числе есть показания самих задержанных исполнителей теракта.

Также он отметил, что накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту. «Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта - это украинские спецслужбы», - заключил Путин.

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