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Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области, число летальных исходов достигло 1922, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За сутки подтвержден 81 случай заражения COVID-19, всего – 124 254. 

За прошедшие сутки выздоровело 113 пациентов, всего - 121 319.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

  • Псков - 40561/48
  • Великие Луки - 18146/3
  • Бежаницкий район - 1585/0
  • Великолукский район - 2841/1
  • Гдовский район - 2225/9
  • Дедовичский район - 3058/0
  • Дновский район - 998/0
  • Красногородский район - 1118/0
  • Куньинский район - 1047/0
  • Локнянский район - 1196/2
  • Невельский район - 5592/1
  • Новоржевский район - 1338/1
  • Новосокольнический район - 3291/0
  • Опочецкий район - 3804/5
  • Островский район - 6060/2
  • Палкинский район - 1254/0
  • Печорский район - 2920/0
  • Плюсский район - 1947/0
  • Порховский район - 4507/1
  • Псковский район - 9652/0
  • Пустошкинский район - 1561/0
  • Пушкиногорский район - 1769/1
  • Пыталовский район - 1914/6
  • Себежский район - 2980/1
  • Струго-Красненский район - 2099/0
  • Усвятский район - 745/0
  • Иногородние (с 30.12.2020) - 46.
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