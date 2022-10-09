Первые места заняли великолучане на турнире по самбо в Петербурге

14:12, 10 октября 2022, ПАИ

Открытый турнир по самбо прошел в Санкт-Петербурге 9 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили среди юношей и девушек 2006-2018 годов рождения. Воспитанники спортивной школы «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область», великолучане Кирилл Фокин, Николай Кондратьев и Дарья Прокошенко заняли первые места в весовых категориях 46 кг, 54 кг и 42 кг соответственно.

Тренирует спортсменов Евгений Мишанов.