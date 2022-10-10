Психолог перечислила тревожные симптомы для обращения к врачу

14:51, 10 октября 2022, ПАИ

Человеческий организм обычно приспосабливается к стрессу, сообщила психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Если человек, несмотря на стрессовые ситуации, продолжает получать удовольствие от жизни, то это даёт понять, что всё хорошо. О проблемах свидетельствует забывчивость, сниженное настроение, раздражительность, слезы, эмоциональная опустошенность. Физические факторы тоже могут насторожить: например, человек начинает чаще болеть. Если такое состояние длится в течение полугода-года, то нужна помощь специалиста», - подчеркнула психолог.

Ранее псковичей призвали не бояться ходить к психологам и психиатрам.