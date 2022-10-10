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Общество

Семейная пара из Петербурга погибла при взрыве на Крымском мосту

Семейная пара гидов-экскурсоводов Эдуард Чучакин и Зоя Софронова из Санкт-Петербурга, предположительно, погибла при теракте на Крымском мосту. Они направлялась в Ливадию снимать любительский фильм о династии Романовых.

«Официально следственные органы этого не сообщали, но от родственников такая информация есть. Они собирались в Крым и перестали выходить на связь со своих мессенджеров примерно в это время», - сказал их друг и коллега Владимир в беседе с агентством РИА Новости.

Из информации на их YouTube-канале следует, что Зоя была профессиональным историком и журналистом, а Эдуард - специалистом по истории и архитектуре Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, который повлёк возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

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